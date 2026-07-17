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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Новым начальником Управления по культуре и туризму в Ижевске стала Ирина Югова

09:06, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Новым начальником Управления по культуре и туризму в Ижевске стала Ирина Югова
09:06, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#туризм\n#назначения\n#Администрация Ижевска
Источник фото: администрация Ижевска
177
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Ранее она была заместителем начальника этого же Управления.

Ижевск. Удмуртия. С 17 июля начальником ​​Управления по культуре и туризму администрации Ижевска назначена Ирина Югова. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, ранее эту должность занимала Татьяна Шитова.

Отмечается, что с 2023 года Ирина Анатольевна была заместителем начальника в этом же Управлении. Она является автором туристического проекта «Прогулки с Ижиками», созданного к 265-летию Ижевска. Проект представляет собой маршрут по городу с восемью миниатюрными скульптурами, установленными у знаковых объектов и отражающими основные направления жизни города.

Наша справка: Ирина Анатольевна Югова родилась 1 апреля 1984 года в Ижевске. Окончила Удмуртский государственный университет. Имеет квалификацию «Художественный руководитель музыкально-инструментального коллектива, преподаватель» по специальности «Народное художественное творчество».

В 2024 году окончила магистратуру по направлению «Педагогическое образование (Инновационное педагогическое образование)». Дополнительно прошла профессиональную переподготовку по программам «Менеджер по персоналу» и «Менеджмент в образовании».

Общий стаж трудовой деятельности у Ирины Анатольевны — 17 лет.

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09:06, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#туризм\n#назначения\n#Администрация Ижевска