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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ремонт асфальта на улице Удмуртской в Ижевске идёт с опережением графика

11:00, 16 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ремонт асфальта на улице Удмуртской в Ижевске идёт с опережением графика
11:00, 16 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#реконструкция Удмуртской
Источник фото: ИА «Сусанин»
59
0

Подрядчики выполнили 18% работ вместо плановых 10.

Ижевск. Удмуртия. Укладка асфальта на улице Удмуртской в Ижевске, начатая неделю назад, идёт с опережением графика. Об этом сообщил замначальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов по итогам осмотра объекта.

По его словам, на контрольную дату 14 июля подрядчики выполнили 18% от общего объёма работ вместо плановых 10%. Уже уложено от одного до двух слоёв асфальтобетона, устроены щебёночное основание и органоминеральная смесь для стабилизации основания. Отметим, что сейчас работы идут на полосе дороги в направлении улицы Ленина.

В 20-х числах июля движение на участке планируется зеркально перенаправить: закрытую сейчас часть дороги откроют для транспорта, а работы перенесут на другую сторону.

Как отметил Роман Чемалтынов, перед подрядчиками поставлена задача завершить все работы за неделю до 1 сентября. Это связано с подготовкой к новому учебному году, чтобы горожане могли беспрепятственно передвигаться по городу и закупать необходимые вещи для детей. В администрации рассчитывают, что погодные условия не повлияют на сроки выполнения работ.

Также недавно завершился ремонт фасадов двух домов. 

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11:00, 16 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#реконструкция Удмуртской