Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории у Дворца детского (юношеского) творчества начали обустраивать парк «Патриот». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что контракт заключили с компанией «БС-СЕРВИС». Подрядчик параллельно будет работать по двум направлениям: мемориал и устройство парка.

В 2026 году строители проложат коммуникации, сделают освещение, видеонаблюдение, оформят пешеходные зоны и посадят зелень. В 2027 году в парке установят мемориал.

Планируется, что парк «Патриот» станет основной площадкой для патриотических мероприятий и местом памяти и гордости.

Напомним, что скульптуры, которые ранее стояли у Дворца детского (юношеского) творчества, отреставрировали и перенесли в парк «Знак».