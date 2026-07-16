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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Благоустройство парка «Патриот» стартовало у Дворца детского творчества в Ижевске

10:30, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Благоустройство парка «Патриот» стартовало у Дворца детского творчества в Ижевске
10:30, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#парк
Источник фото: vk.com/a.brechalov
58
0

Подрядчик параллельно займётся созданием мемориала и устройством парка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории у Дворца детского (юношеского) творчества начали обустраивать парк «Патриот». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что контракт заключили с компанией «БС-СЕРВИС». Подрядчик параллельно будет работать по двум направлениям: мемориал и устройство парка. 

В 2026 году строители проложат коммуникации, сделают освещение, видеонаблюдение, оформят пешеходные зоны и посадят зелень. В 2027 году в парке установят мемориал. 

Планируется, что парк «Патриот» станет основной площадкой для патриотических мероприятий и местом памяти и гордости. 

Напомним, что скульптуры, которые ранее стояли у Дворца детского (юношеского) творчества, отреставрировали и перенесли в парк «Знак».  

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10:30, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#парк