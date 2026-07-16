Глазов. Удмуртия. В черте Глазова река Сыга полностью вернулась в свои берега. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Улицы и пешеходные мосты города освободились от воды. Сейчас мосты обследуют на предмет заторов, так как после «большой воды» в реке оказался крупный мусор, сломанные деревья, которые прибивает к опорам. 15 июля специалисты спасательной службы очистили несколько таких мест.

Также 15 июля все жилые дома подключили к электроэнергии. Подключение газа продолжается, но для этого горожанам нужно быть дома или оставить свои координаты.

Фокус внимания теперь сместится на разбор завалов, уборку улиц в частном секторе, ремонт размытых дорог, вывоз мусора. После беседы с жителями Западного посёлка было решено, что вывозить мусор нужно прямо с улиц, так как вода принесла на участки много крупного мусора, досок и веток, которые тяжело нести до контейнерных площадок. Поэтому жители каждой улицы должны сами определить несколько мест складирования крупного мусора, и муниципалитет в ближайшие дни организует вывоз отходов.

Для оценки ущерба в Глазове начали создавать специальную комиссию, а также решаются юридические и организационные вопросы. Горячая линия собирает контакты пострадавших домовладений для оперативной связи.

Для жителей подтопленных территорий организовали вакцинацию от гепатита А. Стационар Глазовской межрайонной больницы полностью восстановил работу после подтопления подвала. Плановые операции возобновили 16 июля.

Напомним, что за сутки с 13 на 14 июля в Глазове выпало 96% месячной нормы осадков. В результате река Сыга вышла из берегов и подтопила более 200 территорий частных и многоквартирных домов. В городе усилили надзор за качеством питьевой воды после разлива реки, изменили схему автобусных маршрутов, а в Глазовской межрайонной больнице отменили плановые операции. У жителей подтопленных территорий изъяли 22 единицы оружия.