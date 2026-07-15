Ижевск. Удмуртия. В Ижевске днём 15 июля после сильного дождя приступили к очистке решёток ливневой канализации, чтобы вода не застаивалась на улицах. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что из-за неутихающих дождей городские службы работают в режиме «нон-стоп». Горожан просят быть особенно внимательными, избегать глубоких луж и держаться подальше от шатких конструкций и нависших веток.

Помимо этого дорожники начали заделывать размывы на обочинах трасс Удмуртии.

В республике 15 июля прогнозируются сильные дожди и ливни. Напомним, в МЧС России предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды.