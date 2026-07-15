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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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По всему Ижевску приступили к очистке решёток ливневой канализации

17:25, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
По всему Ижевску приступили к очистке решёток ливневой канализации
17:25, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#дожди\n#ливень\n#ливнёвки
Источник фото: администрация Ижевска
45
0

Также дорожники устраняют размывы обочин на загородных трассах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске днём 15 июля после сильного дождя приступили к очистке решёток ливневой канализации, чтобы вода не застаивалась на улицах. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что из-за неутихающих дождей городские службы работают в режиме «нон-стоп». Горожан просят быть особенно внимательными, избегать глубоких луж и держаться подальше от шатких конструкций и нависших веток.

Помимо этого дорожники начали заделывать размывы на обочинах трасс Удмуртии. 

В республике 15 июля прогнозируются сильные дожди и ливни. Напомним, в МЧС России предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды.

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17:25, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#дожди\n#ливень\n#ливнёвки