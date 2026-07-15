Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии презентовали эскизный проект благоустройства набережной городского пруда. Обсуждение прошло при участии горожан, сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

На встрече жителям представили концепцию развития участка от плотины до монумента «Навеки с Россией». Перед разработчиками стояла задача создать современное и безопасное общественное пространство, сохранив при этом узнаваемый облик территории и её ключевые планировочные решения.

На набережной планируется установить памятник зодчему Семёну Дудину, а также объёмные макеты первого генерального плана завода и посёлка при нём — будущего Ижевска. Дудин является автором множества архитектурных памятников Ижевска, от главного корпуса оружейного завода до Арсенала и собора Невского. Напомним, в январе 2018 года была найдена чудом уцелевшая надгробная плита с могилы зодчего.

В проекте заложены видовые площадки, сплошные ограждения заменят на более лёгкие конструкции. Линии пешеходных маршрутов будут повторять очертания берегов, в оформлении применят природные материалы и естественные оттенки.

Существующие на набережной липы сохранят, дополнительно высадят деревья, кустарники, многолетние цветы и злаковые травы. Здесь появятся детские игровые площадки, расширится пешеходный бульвар и пространство для мероприятий.

Участники встречи в целом одобрили концепцию. Вопросы касались деталей: цветовых решений, элементов благоустройства, освещения и озеленения склонов. Горожане также интересовались, как в новом проекте учтены интересы велосипедистов и бегунов — в концепции сделан акцент на спокойные прогулки. Кроме того, прозвучали пожелания усилить историческую идентичность места.

Проектировщики изучат все поступившие предложения и замечания и рассмотрят возможность доработки решений.

Напомним, в мае был определён проектировщик будущего благоустройства набережной. Подряд взяла компания «Удмуртгазпроект». Согласно данным с сайта Seldon Basis, контракт был заключён 30 июня. Уставной капитал компании составляет 200 тыс. рублей. Основной вид деятельности — работа в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.