Сарапул. Удмуртия. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в связи с нарушением жилищных прав жителя Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В приёмную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение от мужчины, который является единственным жильцом деревянного двухэтажного дома на улице Горького. Здание построили более века назад, а в 2021 году его признали аварийным из-за высокой степени износа конструкций. Кроме того, в доме отсутствуют коммуникации.

Несмотря на это, меры по предоставлению заявителю благоустроенного жилья не принимаются, срок расселения установлен только на 2032 год. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Рустаму Тугушеву представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о работе по реализации прав жильца аварийного дома на благоустроенное жильё.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.