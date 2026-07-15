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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бастрыкин затребовал доклад по делу о нерасселении векового дома в Сарапуле

11:19, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нерасселении векового дома в Сарапуле
11:19, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#ветхое жильё
Источник фото: Яндекс карты
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Житель деревянного здания на улице Горького остаётся без благоустроенного жилья до 2032 года.

Сарапул. Удмуртия. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в связи с нарушением жилищных прав жителя Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В приёмную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение от мужчины, который является единственным жильцом деревянного двухэтажного дома на улице Горького. Здание построили более века назад, а в 2021 году его признали аварийным из-за высокой степени износа конструкций. Кроме того, в доме отсутствуют коммуникации.

Несмотря на это, меры по предоставлению заявителю благоустроенного жилья не принимаются, срок расселения установлен только на 2032 год. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Рустаму Тугушеву представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о работе по реализации прав жильца аварийного дома на благоустроенное жильё.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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11:19, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
50
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ветхое жильё