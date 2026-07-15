Ижевск. Удмуртия. В общежитии №5 ИжГТУ им. М. Т. Калашникова во время капремонта подрядчик провел перепланировку помещений. Об этом сообщается в соцсетях вуза.

Девятиэтажное двухблочное здание общежития на улице Песочной начали капитально ремонтировать 1 июня 2026 года. Работы будут идти поэтапно, сумма контракта составляет 243,4 млн рублей.

Подрядчик уже завершил демонтажные работы в первом блоке и провёл перепланировку. Рабочие перенесли внутренние перегородки, чтобы в каждом блоке были оборудованы две комнаты, рассчитанные на двух человек. Сейчас подрядчик утверждает цвета стен, напольных покрытий и кафельной плитки для санитарных узлов и душевых.

Строителям предстоит полностью заменить инженерные сети, дверные блоки и перегородки, провести внутреннюю отделку жилых комнат, кухонь и мест общего пользования. Также рабочие дополнительно частично заменят окна и модернизируют системы охраны и пожарной сигнализации.

Первый блок должны отремонтировать и сдать к 30 января 2027 года. Капремонт второго блока стартует 1 декабря 2026 года.

Напомним, что сейчас также ремонтируют 14 комнат общежития №3 ИжГТУ. Работы должны завершить до конца лета.