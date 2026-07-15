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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Подрядчик провел перепланировку комнат в первом блоке общежития ИжГТУ №5

11:00, 15 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Подрядчик провел перепланировку комнат в первом блоке общежития ИжГТУ №5
11:00, 15 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#общежитие
Источник фото: ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
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Работы во втором блоке начнутся зимой 2026 года.

Ижевск. Удмуртия. В общежитии №5 ИжГТУ им. М. Т. Калашникова во время капремонта подрядчик провел перепланировку помещений. Об этом сообщается в соцсетях вуза.

Девятиэтажное двухблочное здание общежития на улице Песочной начали капитально ремонтировать 1 июня 2026 года. Работы будут идти поэтапно, сумма контракта составляет 243,4 млн рублей

Подрядчик уже завершил демонтажные работы в первом блоке и провёл перепланировку. Рабочие перенесли внутренние перегородки, чтобы в каждом блоке были оборудованы две комнаты, рассчитанные на двух человек. Сейчас подрядчик утверждает цвета стен, напольных покрытий и кафельной плитки для санитарных узлов и душевых.

Строителям предстоит полностью заменить инженерные сети, дверные блоки и перегородки, провести внутреннюю отделку жилых комнат, кухонь и мест общего пользования. Также рабочие дополнительно частично заменят окна и модернизируют системы охраны и пожарной сигнализации.

Первый блок должны отремонтировать и сдать к 30 января 2027 года. Капремонт второго блока стартует 1 декабря 2026 года.

Напомним, что сейчас также ремонтируют 14 комнат общежития №3 ИжГТУ. Работы должны завершить до конца лета. 

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11:00, 15 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#общежитие