Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется провести текущий ремонт комплекса памятника оружейникам, расположенного на одноимённой площади в Первомайском районе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 2 млн рублей. Средства выделены из городского бюджета.

Работы планируется выполнить до 31 августа. Подрядчику предстоит обновить фасады, очистить и перекрасить памятник, а также благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, памятник ижевским оружейникам был установлен в 2007 году на углу улиц Советской и Свердлова в западной части площади Оружейников. Открытие монумента было приурочено к 200-летию ижевского оружия и 60-летию автомата Калашникова.