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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске планируют отремонтировать памятник оружейникам

10:19, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируют отремонтировать памятник оружейникам
10:19, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники
Источник фото: ИА «Сусанин»
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На эти цели из городского бюджета выделено 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется провести текущий ремонт комплекса памятника оружейникам, расположенного на одноимённой площади в Первомайском районе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 2 млн рублей. Средства выделены из городского бюджета.

Работы планируется выполнить до 31 августа. Подрядчику предстоит обновить фасады, очистить и перекрасить памятник, а также благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, памятник ижевским оружейникам был установлен в 2007 году на углу улиц Советской и Свердлова в западной части площади Оружейников. Открытие монумента было приурочено к 200-летию ижевского оружия и 60-летию автомата Калашникова.

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10:19, 15 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники