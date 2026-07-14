Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилось обновление фасадов двух домов на улице Удмуртской. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в своём посте в соцсетях.

Речь идёт о домах № 233 и № 235. Всего в работе находятся 10 фасадов на участке от улицы Кирова до Советской. Часть зданий окрашивают в зелёный цвет, чтобы вписать их в ансамбль с УдГУ. Другим домам возвращают красно-коричневую расцветку.

Однако горожане в комментариях под постом возмутились срубленными деревьями, которые стояли у зданий.

Напомним, ремонт фасадов на улице Удмуртской стартовал в начале июня.