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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске обновили два фасада домов на улице Удмуртской

12:45, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске обновили два фасада домов на улице Удмуртской
12:45, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция Удмуртской\n#городская среда
Источник фото: Дмитрий Чистяков
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Всего ремонтируется 10 фасадов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилось обновление фасадов двух домов на улице Удмуртской. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в своём посте в соцсетях.

Речь идёт о домах № 233 и № 235. Всего в работе находятся 10 фасадов на участке от улицы Кирова до Советской. Часть зданий окрашивают в зелёный цвет, чтобы вписать их в ансамбль с УдГУ. Другим домам возвращают красно-коричневую расцветку.

Однако горожане в комментариях под постом возмутились срубленными деревьями, которые стояли у зданий.

Напомним, ремонт фасадов на улице Удмуртской стартовал в начале июня. 

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12:45, 14 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция Удмуртской\n#городская среда