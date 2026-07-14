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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазовской межрайонной больнице отменили плановые операции из-за подтопления отделения

10:23, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазовской межрайонной больнице отменили плановые операции из-за подтопления отделения
10:23, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#больница\n#происшествие\n#подтопление
Источник фото: ИИ
38
0

В городе объявлен режим ЧС локального уровня.

Глазов. Удмуртия. В Глазовской межрайонной больнице отменили все плановые операции, которые должны были пройти 14 июля. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

Операции отменили из-за подтопления центрального стерилизационного отделения больницы. Персонал делает всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу в полном объёме.

Напомним, в ночь на 14 июля река Сыга аномально поднялась из берегов. Вода затопила придомовые территории более 200 частных домов, нескольких многоквартирных домов в Глазове и приусадебные участки в СНТ «Труд». Также оказались подтоплены автомобильный и пешеходные мосты, железнодорожный переезд и ряд дорог. В результате в городе на время изменили схему автобусных маршрутов.

Большинство жителей подтопленных домов отправились к родственникам и знакомым, шестеро находятся в городском пункте временного размещения, одну пожилую женщину доставили в Глазовскую больницу.

В целях безопасности в 212 домах в Западном поселке отключили газ. Жителей города предупреждают, что в многоквартирных домах сейчас работают коммунальные службы и возможны отключения электроэнергии.

По предварительным данным, причина выхода реки из берегов не только в проливных дождях, но и прорыве дамбы на пруду по течению Сыги. Информация проверяется. В городе объявили режим ЧС локального уровня. В настоящий момент налажен постоянный мониторинг уровня воды, идёт проверка русла реки на предмет заторов. 

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10:23, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#больница\n#происшествие\n#подтопление