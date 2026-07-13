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Проект «Путь Чайковского» завершится концертом под открытым небом в Воткинске

14:20, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Проект «Путь Чайковского» завершится концертом под открытым небом в Воткинске
14:20, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#концерт\n#музыка
Источник фото: ИА «Сусанин»
48
0

Под руководством Юрия Башмета выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» и лауреаты международных конкурсов.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится финальный концерт проекта «Путь Чайковского» (12+). Об этом сообщает администрация города.

Гала‑концерт запланирован на 16 июля в 20:00. Он пройдёт перед памятником Петра Ильича Чайковского в Воткинске в формате опен‑эйр.

Художественным руководителем концерта и дирижёром является народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет. Вместе с ним на сцене выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» и лауреаты международных конкурсов: Эльмира Караханова, Давид Посулихин, Валерия Абрамова и Георгий Кобышев. Вести концерт будет актриса Московского Художественного театра им. А. П. Чехова Ольга Литвинова. 

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14:20, 13 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#концерт\n#музыка