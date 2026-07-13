Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится финальный концерт проекта «Путь Чайковского» (12+). Об этом сообщает администрация города.

Гала‑концерт запланирован на 16 июля в 20:00. Он пройдёт перед памятником Петра Ильича Чайковского в Воткинске в формате опен‑эйр.

Художественным руководителем концерта и дирижёром является народный артист СССР, Герой Труда России Юрий Башмет. Вместе с ним на сцене выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» и лауреаты международных конкурсов: Эльмира Караханова, Давид Посулихин, Валерия Абрамова и Георгий Кобышев. Вести концерт будет актриса Московского Художественного театра им. А. П. Чехова Ольга Литвинова.