Воткинск. Удмуртия. Более 5 тыс. гостей посетили фестиваль «Мелодии лета» в Воткинске (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фестиваль дворянской культуры состоялся 11 июля в Музее-усадьбе П. И. Чайковского в Воткинске в 15‑й раз. В текущем году темой мероприятия была «Мода со всего света». Для гостей фестиваля организовали 36 площадок, на которых проводили экскурсии, мастер‑классы, концерты, дворянское чаепитие и бал в стиле XIX века.

Центральным событием мероприятия стал показ-конкурс стилизованных коллекций одежды и аксессуаров «Модный променад – 2026». Дизайнеры из разных регионов России показали свои коллекции, вдохновлённые историческим костюмом, народными традициями и современным прочтением моды.

«Сегодня в музее уже пятнадцатый раз прошёл праздник «Мелодии лета». Удивительный день, полный неожиданностей, приятностей, красок, красоты. Мне кажется, что каждый, кто сегодня, несмотря на утреннюю непогоду и сомнения, собрался и пришёл в музей, получил массу эмоций и очень много положительной энергии», – поделилась директор Музея-усадьбы П. И. Чайковского Татьяна Неганова.