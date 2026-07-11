Воткинск. Удмуртия. В Воткинске при подключении нового трубопровода произошёл обвал колодца. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

Инцидент произошёл 10 июля. Из-за обрушения колодца объём работ по подключению вновь проложенного трубопровода увеличился.

Сейчас подрядные организации работают в усиленном режиме, специалисты задействованы на всех ключевых участках. К работам также подключили сотрудников и технику «Водоканала».

На время работ на улицах Гоголя, Никитина и Совхозной понижают давление в системе холодного водоснабжения.

«Понимаю, насколько непросто справляться с бытовыми трудностями, когда нет стабильного доступа к воде, и сожалею, что из-за ремонтных работ вам приходится испытывать неудобства. Благодарю за ваше терпение и понимание. Мы прикладываем все усилия, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки», — сказал Алексей Заметаев.