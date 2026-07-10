Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В Ижевске на фоне ливней коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

16:59, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на фоне ливней коммунальные службы перешли на усиленный режим работы
16:59, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
12
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ливни
Источник фото: Администрация Ижевска
12
0

Рабочие расчищают ливнёвки, убирают грунт с дорог и возвращают на место крышки люков.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск продолжает заливать ливнями. На фоне непогоды дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас коммунальщики расчищают водопропускные решётки, чтобы ускорить отвод воды с проезжей части. Также рабочие убирают землю, вынесенную на дороги и тротуары потоками воды. Возвращаются на место и крышки люков.

Районные администрации объезжают вверенные территории и контролируют обстановку. Управляющие компании оперативно отрабатывают заявки жителей по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, дожди в Удмуртии будут идти и в выходные, но их интенсивность снизится.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:59, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
12
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ливни