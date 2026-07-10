Ижевск. Удмуртия. Ижевск продолжает заливать ливнями. На фоне непогоды дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас коммунальщики расчищают водопропускные решётки, чтобы ускорить отвод воды с проезжей части. Также рабочие убирают землю, вынесенную на дороги и тротуары потоками воды. Возвращаются на место и крышки люков.

Районные администрации объезжают вверенные территории и контролируют обстановку. Управляющие компании оперативно отрабатывают заявки жителей по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, дожди в Удмуртии будут идти и в выходные, но их интенсивность снизится.