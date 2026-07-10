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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Прокуратура в Ижевске выписала штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие дорожной разметки

15:55, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Прокуратура в Ижевске выписала штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие дорожной разметки
15:55, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
125
0
#Ижевск\n#дорожная разметка
Источник фото: ИИ
125
0

Санкции подверглось ненадлежащее содержание автодороги.

Ижевск. Удмуртия. По инициативе прокурора Первомайского района Ижевска организации назначили штраф в 100 тыс. рублей за ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Об этом сообщила Прокуратура Удмуртии.

В ходе проверки выявлены нарушения: отсутствие горизонтальной дорожной разметки, разрушения площадью свыше 0,2 кв. м, необозначенность опасных участков временными знаками и ограждениями.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

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15:55, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
125
0
#Ижевск\n#дорожная разметка