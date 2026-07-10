Ижевск. Удмуртия. По инициативе прокурора Первомайского района Ижевска организации назначили штраф в 100 тыс. рублей за ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Об этом сообщила Прокуратура Удмуртии.

В ходе проверки выявлены нарушения: отсутствие горизонтальной дорожной разметки, разрушения площадью свыше 0,2 кв. м, необозначенность опасных участков временными знаками и ограждениями.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.