Глазов. Удмуртия. Около строящегося экстрим-парка в Глазове появится новый пешеходный переход через улицу Толстого, а также небольшая парковка. Для его оборудования уже закупают светофоры и дорожные знаки. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов в своём посте в соцсетях.

На самом объекте строительство перешло в завершающую стадию: заканчивается обустройство большой чаши «боул» для катания, возведение навеса и озеленение территории.

Первыми экстрим-парк опробуют профессионалы — участники и судьи соревнований по экстремальным видам спорта. Их рекомендации станут основой для общественной приёмки объекта. По итогам у спортсменов будет возможность внести предложения, которые учтут до конца лета.