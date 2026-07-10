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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове у будущего экстрим-парка появится новый пешеходный переход

13:35, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове у будущего экстрим-парка появится новый пешеходный переход
13:35, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: arzik2
52
0

Строительство объекта выходит на финишную прямую.

Глазов. Удмуртия. Около строящегося экстрим-парка в Глазове появится новый пешеходный переход через улицу Толстого, а также небольшая парковка. Для его оборудования уже закупают светофоры и дорожные знаки. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов в своём посте в соцсетях.

На самом объекте строительство перешло в завершающую стадию: заканчивается обустройство большой чаши «боул» для катания, возведение навеса и озеленение территории.

Первыми экстрим-парк опробуют профессионалы — участники и судьи соревнований по экстремальным видам спорта. Их рекомендации станут основой для общественной приёмки объекта. По итогам у спортсменов будет возможность внести предложения, которые учтут до конца лета.

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13:35, 10 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда