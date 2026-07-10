Воткинск. Удмуртия. Администрация Воткинска планирует провести рейды по местам несанкционированного складирования мусора. Об этом муниципалитет сообщил в соцсетях.

В комментариях под прямым эфиром главы Удмуртии Александра Бречалова на канале ТРК «Моя Удмуртия» один из воткинцев задался вопросом: «Места сбора ТКО завалены бытовым и строительным мусором, почему не наказывают население за свалки?». Ему ответил официальный аккаунт администрации Воткинска.

«Будут проводиться рейды Административной комиссии. Также принимаются жалобы от очевидцев с фото- и видеофиксацией», — говорится в сообщении.