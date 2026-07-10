Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Администрация Воткинска проверит места несанкционированных свалок мусора

13:00, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Администрация Воткинска проверит места несанкционированных свалок мусора
13:00, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
30
0
#Воткинск\n#вывоз мусора
Источник фото: ИИ
30
0

К проблеме привлёк внимание горожанин в ходе прямого эфира главы Удмуртии.

Воткинск. Удмуртия. Администрация Воткинска планирует провести рейды по местам несанкционированного складирования мусора. Об этом муниципалитет сообщил в соцсетях.

В комментариях под прямым эфиром главы Удмуртии Александра Бречалова на канале ТРК «Моя Удмуртия» один из воткинцев задался вопросом: «Места сбора ТКО завалены бытовым и строительным мусором, почему не наказывают население за свалки?». Ему ответил официальный аккаунт администрации Воткинска.

«Будут проводиться рейды Административной комиссии. Также принимаются жалобы от очевидцев с фото- и видеофиксацией», — говорится в сообщении.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:00, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
30
0
#Воткинск\n#вывоз мусора