К проблеме привлёк внимание горожанин в ходе прямого эфира главы Удмуртии.
Воткинск. Удмуртия. Администрация Воткинска планирует провести рейды по местам несанкционированного складирования мусора. Об этом муниципалитет сообщил в соцсетях.
В комментариях под прямым эфиром главы Удмуртии Александра Бречалова на канале ТРК «Моя Удмуртия» один из воткинцев задался вопросом: «Места сбора ТКО завалены бытовым и строительным мусором, почему не наказывают население за свалки?». Ему ответил официальный аккаунт администрации Воткинска.
«Будут проводиться рейды Административной комиссии. Также принимаются жалобы от очевидцев с фото- и видеофиксацией», — говорится в сообщении.
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