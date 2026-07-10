Ижевск. Удмуртия. На выходные в Ижевске перекроют движение общественного транспорта по улице Советской. Об этом сообщают городские компании-перевозчики. Причина тому — ремонт дороги на перекрёстке с ул. Удмуртской.

Напомним, также с вечера 10 июля и до утра 13 июля изменится движение по ул. Майской. Там троллейбусные маршруты временно будут ездить по ул. 10 лет Октября.

В центре города временно «выбывают» остановки «Дворец спорта» и «Магазин "Светлана"» в обе стороны.

По ул. Ленина вместо Советской будут идти «троллейбусный» автобус №4Т, а также автобусы №№ 12, 27, 28 и 40.

Посадка и высадка пассажиров на улице Ленина будет осуществляться напротив детской поликлиники №1 (ул. Ленина 17) и аптеки (при движении от центра).