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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На три дня общественный транспорт перестанет идти по улице Советской в Ижевске

10:05, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
На три дня общественный транспорт перестанет идти по улице Советской в Ижевске
10:05, 10 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#общественный транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Автобусы временно перенаправят по ул. Ленина.

Ижевск. Удмуртия. На выходные в Ижевске перекроют движение общественного транспорта по улице Советской. Об этом сообщают городские компании-перевозчики. Причина тому — ремонт дороги на перекрёстке с ул. Удмуртской.

Напомним, также с вечера 10 июля и до утра 13 июля изменится движение по ул. Майской. Там троллейбусные маршруты временно будут ездить по ул. 10 лет Октября.

В центре города временно «выбывают» остановки «Дворец спорта» и «Магазин "Светлана"» в обе стороны.

По ул. Ленина вместо Советской будут идти «троллейбусный» автобус №4Т, а также автобусы №№ 12, 27, 28 и 40.

Посадка и высадка пассажиров на улице Ленина будет осуществляться напротив детской поликлиники №1 (ул. Ленина 17) и аптеки (при движении от центра).