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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице Удмуртской начали укладывать асфальт

18:10, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
На улице Удмуртской начали укладывать асфальт
18:10, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#улица Удмуртская
Источник фото: Администрация Ижевска
60
0

Толщина покрытия составит не менее 55 см.

Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетона, поделился глава города Дмитрий Чистяков.

Дорожное полотно будет состоять из 15 см щебёночно-песчаной смеси, 20 см органоминеральной смеси и трёх слоёв асфальтобетона.

Одновременно на объекте идёт подготовка площадки для дублёра улицы, демонтаж опор освещения и контактной сети, ремонт тротуаров, благоустройство четырёх парков и обновление десяти фасадов зданий. Всего на благоустройстве задействовано почти 170 человек.

Как пишет мэр города, на Удмуртской появятся новые дорожки, зоны отдыха и обновлённые тротуары. 

Напомним, власти Ижевска заявляли, что одну из дорожных полос улицы Удмуртской планируют отремонтировать к 20-м числам июля. Полностью завершить работы на Удмуртской планировали к 1 сентября, но Александр Бречалов призвал сжать сроки

 

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18:10, 09 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#улица Удмуртская