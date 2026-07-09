Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетона, поделился глава города Дмитрий Чистяков.

Дорожное полотно будет состоять из 15 см щебёночно-песчаной смеси, 20 см органоминеральной смеси и трёх слоёв асфальтобетона.

Одновременно на объекте идёт подготовка площадки для дублёра улицы, демонтаж опор освещения и контактной сети, ремонт тротуаров, благоустройство четырёх парков и обновление десяти фасадов зданий. Всего на благоустройстве задействовано почти 170 человек.

Как пишет мэр города, на Удмуртской появятся новые дорожки, зоны отдыха и обновлённые тротуары.

Напомним, власти Ижевска заявляли, что одну из дорожных полос улицы Удмуртской планируют отремонтировать к 20-м числам июля. Полностью завершить работы на Удмуртской планировали к 1 сентября, но Александр Бречалов призвал сжать сроки.