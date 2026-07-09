Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 июля возобновит работу ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс» в Удмуртской Республике.

Напомним, что станция не работала с 22 июня. Её закрывали для того, чтобы подготовить оборудование к отопительному сезону.

Во время проведения планового ремонта всю нагрузку по горячей воде взяла на себя Ижевская ТЭЦ-2. К ней подключили центральные и южные микрорайоны Ижевска, часть Соцгорода, а также объекты на улицах Горького, Кирова, Красной, Нижней и Вадима Сивкова.

10 июля все эти районы и улицы постепенно переключат на ТЭЦ-1. Из-за технических особенностей процесса температура горячей воды в домах может временно понизиться.