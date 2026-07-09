Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

С 10 июля в Ижевске вновь заработает ТЭЦ-1

17:45, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
С 10 июля в Ижевске вновь заработает ТЭЦ-1
17:45, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЭЦ 1\n#горячая вода
Источник фото: ИА «Сусанин»
39
0

Температура горячей воды в домах может временно понизиться.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 июля возобновит работу ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс» в Удмуртской Республике.

Напомним, что станция не работала с 22 июня. Её закрывали для того, чтобы подготовить оборудование к отопительному сезону.

Во время проведения планового ремонта всю нагрузку по горячей воде взяла на себя Ижевская ТЭЦ-2. К ней подключили центральные и южные микрорайоны Ижевска, часть Соцгорода, а также объекты на улицах Горького, Кирова, Красной, Нижней и Вадима Сивкова.

10 июля все эти районы и улицы постепенно переключат на ТЭЦ-1. Из-за технических особенностей процесса температура горячей воды в домах может временно понизиться. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:45, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЭЦ 1\n#горячая вода