Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Почти 3 млн рублей «внесут» безбилетники в бюджет Ижевска

14:20, 09 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 3 млн рублей «внесут» безбилетники в бюджет Ижевска
14:20, 09 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
12
0
#Ижевск\n#зайцы\n#оплата проезда
Источник фото: ИИ
12
0

ИПОПАТ подвёл итоги полугодовой работы контролёров на городских автобусных маршрутах.

Ижевск. Удмуртия. ИПОПАТ подвёл итоги работы службы контроля за первые шесть месяцев 2026 года. Как сообщили в предприятии, за первое полугодие было составлено 3 542 протокола на безбилетных пассажиров.

Административные комиссии рассмотрели большую часть материалов на безбилетников и вынесли по ним решения: штраф в размере 1 500 рублей назначили 1 917 нарушителям, штраф 3 000 рублей назначили 26 нарушителям. 

Таким образом, общая сумма штрафов составила 2 953 500 рублей. Средства поступят в городской бюджет.

Также за полгода контролёры проверили 70 849 салонов. 

«Раз в неделю ИПОПАТ проводит усиленные рейды на наиболее загруженных остановках общественного транспорта. Такие мероприятия позволяют оперативно выявлять нарушения и поддерживать единые правила для всех», — отметили в предприятии.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:20, 09 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
12
0
#Ижевск\n#зайцы\n#оплата проезда