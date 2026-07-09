Ижевск. Удмуртия. ИПОПАТ подвёл итоги работы службы контроля за первые шесть месяцев 2026 года. Как сообщили в предприятии, за первое полугодие было составлено 3 542 протокола на безбилетных пассажиров.

Административные комиссии рассмотрели большую часть материалов на безбилетников и вынесли по ним решения: штраф в размере 1 500 рублей назначили 1 917 нарушителям, штраф 3 000 рублей назначили 26 нарушителям.

Таким образом, общая сумма штрафов составила 2 953 500 рублей. Средства поступят в городской бюджет.

Также за полгода контролёры проверили 70 849 салонов.

«Раз в неделю ИПОПАТ проводит усиленные рейды на наиболее загруженных остановках общественного транспорта. Такие мероприятия позволяют оперативно выявлять нарушения и поддерживать единые правила для всех», — отметили в предприятии.