Ижевск. Удмуртия. В День семьи, любви и верности в Ижевске провели церемонию бракосочетания у ротонды около парка Горького. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации Ижевска.

На фоне живописных видов набережной новую семью образовали Иван Соколов и Екатерина Рябова. В честь праздника перед ними выступили детские музыкальные и танцевальные коллективы города. Администрация Ижевска вручила молодожёнам подарок — романтический тур на теплоходе по акватории ижевского пруда с экскурсионно-развлекательной программой.

В Воткинске 8 июля молодожёнам при заключении браков также дарили подарки — иконы Святых Петра и Февронии.

В ЗАГСе Можги сообщают, что в День семьи, любви и верности было проведено три церемонии бракосочетания. Каждая семья получила в подарок символ праздника — ромашку, изготовленную руками детей Можгинского детского дома.

Также букеты из ромашек подарили пяти парам молодожёнов в Глазове. И в честь праздника обручальные кольца им выносили воспитанники детского сада №12 Амелия и Артём.

И ещё пять новых семей в этот праздничный день образовалось в Сарапуле. Молодожёнов встречали по-особенному: под громкие песни, с ромашками и самыми искренними пожеланиями.