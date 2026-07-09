Муниципалитет подарил молодожёнам романтический тур на теплоходе по городскому пруду.
Ижевск. Удмуртия. В День семьи, любви и верности в Ижевске провели церемонию бракосочетания у ротонды около парка Горького. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации Ижевска.
На фоне живописных видов набережной новую семью образовали Иван Соколов и Екатерина Рябова. В честь праздника перед ними выступили детские музыкальные и танцевальные коллективы города. Администрация Ижевска вручила молодожёнам подарок — романтический тур на теплоходе по акватории ижевского пруда с экскурсионно-развлекательной программой.
В Воткинске 8 июля молодожёнам при заключении браков также дарили подарки — иконы Святых Петра и Февронии.
В ЗАГСе Можги сообщают, что в День семьи, любви и верности было проведено три церемонии бракосочетания. Каждая семья получила в подарок символ праздника — ромашку, изготовленную руками детей Можгинского детского дома.
Также букеты из ромашек подарили пяти парам молодожёнов в Глазове. И в честь праздника обручальные кольца им выносили воспитанники детского сада №12 Амелия и Артём.
И ещё пять новых семей в этот праздничный день образовалось в Сарапуле. Молодожёнов встречали по-особенному: под громкие песни, с ромашками и самыми искренними пожеланиями.
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