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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У ротонды около парка Горького в Ижевске в День семьи, любви и верности сыграли свадьбу

12:45, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
У ротонды около парка Горького в Ижевске в День семьи, любви и верности сыграли свадьбу
12:45, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#свадьбы\n#праздник\n#молодожены
Источник фото: управление ЗАГС администрации Ижевска
54
0

Муниципалитет подарил молодожёнам романтический тур на теплоходе по городскому пруду.

Ижевск. Удмуртия. В День семьи, любви и верности в Ижевске провели церемонию бракосочетания у ротонды около парка Горького. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации Ижевска. 

На фоне живописных видов набережной новую семью образовали Иван Соколов и Екатерина Рябова. В честь праздника перед ними выступили детские музыкальные и танцевальные коллективы города. Администрация Ижевска вручила молодожёнам подарок — романтический тур на теплоходе по акватории ижевского пруда с экскурсионно-развлекательной программой. 

В Воткинске 8 июля молодожёнам при заключении браков также дарили подарки — иконы Святых Петра и Февронии. 

В ЗАГСе Можги сообщают, что в День семьи, любви и верности было проведено три церемонии бракосочетания. Каждая семья получила в подарок символ праздника — ромашку, изготовленную руками детей Можгинского детского дома. 

Также букеты из ромашек подарили пяти парам молодожёнов в Глазове. И в честь праздника обручальные кольца им выносили воспитанники детского сада №12 Амелия и Артём. 

И ещё пять новых семей в этот праздничный день образовалось в Сарапуле. Молодожёнов встречали по-особенному: под громкие песни, с ромашками и самыми искренними пожеланиями. 

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12:45, 09 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#свадьбы\n#праздник\n#молодожены