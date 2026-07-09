Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошёл в топ-10 городов России по дешевизне летнего отдыха. Как передаёт ТАСС, сервис «Яндекс путешествия» сложил медианную стоимость перелёта и среднюю цену одной ночи.

Дешевле всего в июле и августе 2026 года обойдётся перелёт и проживание в Саратове (15 950 рублей), Архангельске и Волгограде (по17 140 рублей).

В топ-10 также вошли: Самара (17,2 тыс. рублей), Пермь (17,5 тыс. рублей), Тюмень (18 тыс. рублей), Ижевск (18,3 тыс. рублей), Уфа (18,4 тыс. рублей), Оренбург (18,7 тыс. рублей) и Казань (18,8 тыс. рублей).

Среди популярных российских регионов ниже всего средняя стоимость ночи в июле и августе в Вологодской (5,7 тыс. рублей), Ростовской (6,2 тыс. рублей) и Новосибирской (6,5 тыс. рублей) областях.

По медианной стоимости перелёта в России в топ-3 выгодных направлений вошли Архангельск (8,7 тыс. рублей), Самара (9,8 тыс. рублей) и Саратов (10 тыс. рублей).