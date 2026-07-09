Ижевск. Удмуртия. В Ижевске управляющая компания огородила часть придомовой территории у дома № 17а по улице Холмогорова. Забор также отсёк тропинку, которой часто пользовались пешеходы.

Горожане обратились с вопросом о правомерности ограждения.

В ответе администрации города, опубликованном в группе «Благоустройство Ижевска», пояснили, что забор действительно установлен на придомовой территории. Однако работы велись без соответствующего разрешения на проведение земляных работ.

Управляющую компанию вызвали в административную инспекцию Ижевска для дачи объяснений. Также решается вопрос о привлечении её к административной ответственности за работы без разрешения.

В администрации рекомендовали жителям уточнять вопросы о демонтаже забора непосредственно в управляющей компании.