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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске управляйку могут привлечь к ответственности за установку забора у дома на улице Холмогорова

11:39, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске управляйку могут привлечь к ответственности за установку забора у дома на улице Холмогорова
11:39, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
62
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Управляющую компанию вызывают в административную инспекцию для дачи объяснений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске управляющая компания огородила часть придомовой территории у дома № 17а по улице Холмогорова. Забор также отсёк тропинку, которой часто пользовались пешеходы. 

Горожане обратились с вопросом о правомерности ограждения.

В ответе администрации города, опубликованном в группе «Благоустройство Ижевска», пояснили, что забор действительно установлен на придомовой территории. Однако работы велись без соответствующего разрешения на проведение земляных работ.

Управляющую компанию вызвали в административную инспекцию Ижевска для дачи объяснений. Также решается вопрос о привлечении её к административной ответственности за работы без разрешения.

В администрации рекомендовали жителям уточнять вопросы о демонтаже забора непосредственно в управляющей компании.

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11:39, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда