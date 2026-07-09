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Жителей Воткинска удивила новая лестница на улице Серова

10:23, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителей Воткинска удивила новая лестница на улице Серова
10:23, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: администрация Воткинска
119
0

Металлический спуск сделали на месте тропинки.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в рамках программы самообложения граждан строится лестница, по которой в условиях перепада высот можно пройти от дома № 2 на улице Серова к дому № 137 по улице 1 Мая. Об этом сообщили в администрации города.

Лестница появилась на месте тропинки, которая в дожди и зимой становится плохо проходимой. Работы по её установке ещё не завершены. Однако первые снимки лестницы удивили горожан.

Фото: администрация Воткинска

«Извините, а как с колясками ходить?» — спрашивает Лариса В.

«Малоподвижные, инвалиды, граждане с колясками: просим скатываться и заезжать с края от лестницы», — иронизирует Александр С.

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10:23, 09 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#благоустройство