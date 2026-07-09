Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в рамках программы самообложения граждан строится лестница, по которой в условиях перепада высот можно пройти от дома № 2 на улице Серова к дому № 137 по улице 1 Мая. Об этом сообщили в администрации города.

Лестница появилась на месте тропинки, которая в дожди и зимой становится плохо проходимой. Работы по её установке ещё не завершены. Однако первые снимки лестницы удивили горожан.

Фото: администрация Воткинска

«Извините, а как с колясками ходить?» — спрашивает Лариса В.

«Малоподвижные, инвалиды, граждане с колясками: просим скатываться и заезжать с края от лестницы», — иронизирует Александр С.