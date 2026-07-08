Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отказались от планов сносить здание Музея изобразительных искусств имени Холмогорова на улице Кирова и строить для его размещения новое. Об этом сообщили в министерстве культуры Удмуртии.

«В связи с отказом инвестора от ранее заявленных планов прорабатывается вопрос о выделении средств на проведение капитального ремонта здания музея в 2027 году», — отметили в ведомстве.

В апреле текущего года глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира заявлял, что здание музея не подлежит ремонту и необходимо строительство нового объекта.