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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Здание Музея ИЗО в Ижевске могут капитально отремонтировать в 2027 году

16:30, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Здание Музея ИЗО в Ижевске могут капитально отремонтировать в 2027 году
16:30, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Музей ИЗО
Источник фото: ИА «Сусанин»
74
0

Ранее глава Удмуртии заявлял, что объект «не подлежит ремонту».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отказались от планов сносить здание Музея изобразительных искусств имени Холмогорова на улице Кирова и строить для его размещения новое. Об этом сообщили в министерстве культуры Удмуртии.

«В связи с отказом инвестора от ранее заявленных планов прорабатывается вопрос о выделении средств на проведение капитального ремонта здания музея в 2027 году», — отметили в ведомстве.

В апреле текущего года глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира заявлял, что здание музея не подлежит ремонту и необходимо строительство нового объекта.

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16:30, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Музей ИЗО