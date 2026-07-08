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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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ЗАГС Воткинска на день изменил своё расписание ради проведения свадеб в красивую дату

15:50, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
ЗАГС Воткинска на день изменил своё расписание ради проведения свадеб в красивую дату
15:50, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЗАГС\n#свадьбы
Источник фото: ИИ
72
0

Этой возможностью воспользовались две пары.

Воткинск. Удмуртия. ЗАГС Воткинска на день изменил своё расписание ради пар, желающих заключить брак в красивую дату. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации Воткинска. 

Традиционно в ЗАГСе Воткинска регистрации браков проводят в пятницу и субботу. Но в минувший вторник выстроилась красивая дата: 07.07.2026. Сотрудники ЗАГСа решили исполнить мечту влюблённых и заранее открыли доступ к подаче заявлений на этот нестандартный для росписи день. 

В результате 7 июля в Воткинске прошли две торжественные церемонии бракосочетания. Отмечается, что один из женихов является участником СВО и сейчас находится в краткосрочном отпуске.  

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15:50, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ЗАГС\n#свадьбы