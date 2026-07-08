Воткинск. Удмуртия. ЗАГС Воткинска на день изменил своё расписание ради пар, желающих заключить брак в красивую дату. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации Воткинска.

Традиционно в ЗАГСе Воткинска регистрации браков проводят в пятницу и субботу. Но в минувший вторник выстроилась красивая дата: 07.07.2026. Сотрудники ЗАГСа решили исполнить мечту влюблённых и заранее открыли доступ к подаче заявлений на этот нестандартный для росписи день.

В результате 7 июля в Воткинске прошли две торжественные церемонии бракосочетания. Отмечается, что один из женихов является участником СВО и сейчас находится в краткосрочном отпуске.