Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

На время ремонта теплотрассы на улице Майской в Ижевске перенаправят общественный транспорт

13:35, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На время ремонта теплотрассы на улице Майской в Ижевске перенаправят общественный транспорт
13:35, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ\n#общественный транспорт\n#ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
53
0

Вместо троллейбусов №7 на линию выйдут автобусы №7Т, но они также поедут по улице 10 лет Октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на выходные перенаправят троллейбусы с улицы Майской. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

С 23:00 10 июля до 05:00 13 июля проезд по улице Майской будет закрыт. На месте проведут ремонт теплотрассы. В результате троллейбусы и автобусы не будут ходить по своим маршрутам от остановки «Улица Димитрова» до остановки «Улица Щорса». Транспорт перенаправят на другие улицы.

Автобус №1Т от Дома печати поедет по улицам: Воткинское шоссе, Удмуртской, 10 лет Октября, Пушкинской, Советской до остановки «Центр».

Автобус №4Т в выходные поедет по маршруту: остановка «Автозавод» — ул. Дзержинского — ул. Удмуртская — ул. 10 лет Октября — ул. Пушкинская — ул. Советская — ул. Воровского — ул. Орджоникидзе — завод «Нефтемаш».

Вместо троллейбуса №7 на маршруте будут работать автобусы №7Т. Они также поедут по изменённому маршруту: улица Труда, улица Дзержинского, улица Удмуртская, улица 10 лет Октября, улица  Пушкинская, улица Советская до остановки «Центр».

Данные маршруты действуют и в обратном направлении. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:35, 08 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ\n#общественный транспорт\n#ремонт