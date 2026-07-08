Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на выходные перенаправят троллейбусы с улицы Майской. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

С 23:00 10 июля до 05:00 13 июля проезд по улице Майской будет закрыт. На месте проведут ремонт теплотрассы. В результате троллейбусы и автобусы не будут ходить по своим маршрутам от остановки «Улица Димитрова» до остановки «Улица Щорса». Транспорт перенаправят на другие улицы.

Автобус №1Т от Дома печати поедет по улицам: Воткинское шоссе, Удмуртской, 10 лет Октября, Пушкинской, Советской до остановки «Центр».

Автобус №4Т в выходные поедет по маршруту: остановка «Автозавод» — ул. Дзержинского — ул. Удмуртская — ул. 10 лет Октября — ул. Пушкинская — ул. Советская — ул. Воровского — ул. Орджоникидзе — завод «Нефтемаш».

Вместо троллейбуса №7 на маршруте будут работать автобусы №7Т. Они также поедут по изменённому маршруту: улица Труда, улица Дзержинского, улица Удмуртская, улица 10 лет Октября, улица Пушкинская, улица Советская до остановки «Центр».

Данные маршруты действуют и в обратном направлении.