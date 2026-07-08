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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске на неделю перекроют улицу Софьи Ковалевской

09:50, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на неделю перекроют улицу Софьи Ковалевской
09:50, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц
Источник фото: Яндекс карты
105
0

Здесь пройдут работы по ремонту аварийного кабеля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 8 по 14 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Софьи Ковалевской. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков, документ опубликован на сайте администрации.

Ограничение будет действовать с 08:00 8 июля до 17:00 14 июля. Перекрытие связано с проведением аварийного ремонта электрического кабеля на участке у поворота на улицу Шишкина.

На месте установят временные дорожные знаки и сигнальные фонарики.

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09:50, 08 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц