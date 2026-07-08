Здесь пройдут работы по ремонту аварийного кабеля.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 8 по 14 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Софьи Ковалевской. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков, документ опубликован на сайте администрации.
Ограничение будет действовать с 08:00 8 июля до 17:00 14 июля. Перекрытие связано с проведением аварийного ремонта электрического кабеля на участке у поворота на улицу Шишкина.
На месте установят временные дорожные знаки и сигнальные фонарики.
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