Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 8 по 14 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Софьи Ковалевской. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков, документ опубликован на сайте администрации.

Ограничение будет действовать с 08:00 8 июля до 17:00 14 июля. Перекрытие связано с проведением аварийного ремонта электрического кабеля на участке у поворота на улицу Шишкина.

На месте установят временные дорожные знаки и сигнальные фонарики.