Работы начнутся 13 июля, завершить планируют до 15 сентября.
Глазов. Удмуртия. С 13 июля на перекрёстке улиц Кирова и Короленко начнутся работы по ремонту коммуникаций. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.
Участок провала дорожного полотна вскроют на большую глубину, проведут обследование ливневой канализации и грунтов. Здесь проходят теплотрассы, водопровод и кабельные линии. Главная цель — остановить вымывание основания из-под дорог и теплосетей.
На время работ движение будет ограничено. Закрывается проезд по Кирова от перекрёстка с Короленко до поликлиники (Кирова, 27) и по Короленко от перекрёстка до дома № 23. Изменены автобусные маршруты.
Работы планируют завершить до 15 сентября, точные сроки станут известны после вскрытия участка.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX