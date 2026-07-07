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В Глазове ограничат движение на перекрёстке Кирова и Короленко из-за ремонта коммуникаций

15:02, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове ограничат движение на перекрёстке Кирова и Короленко из-за ремонта коммуникаций
15:02, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
23
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
23
0

Работы начнутся 13 июля, завершить планируют до 15 сентября.

Глазов. Удмуртия. С 13 июля на перекрёстке улиц Кирова и Короленко начнутся работы по ремонту коммуникаций. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.

Участок провала дорожного полотна вскроют на большую глубину, проведут обследование ливневой канализации и грунтов. Здесь проходят теплотрассы, водопровод и кабельные линии. Главная цель — остановить вымывание основания из-под дорог и теплосетей.

На время работ движение будет ограничено. Закрывается проезд по Кирова от перекрёстка с Короленко до поликлиники (Кирова, 27) и по Короленко от перекрёстка до дома № 23. Изменены автобусные маршруты.

Работы планируют завершить до 15 сентября, точные сроки станут известны после вскрытия участка.

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15:02, 07 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
23
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт