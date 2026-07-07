Глазов. Удмуртия. С 13 июля на перекрёстке улиц Кирова и Короленко начнутся работы по ремонту коммуникаций. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.

Участок провала дорожного полотна вскроют на большую глубину, проведут обследование ливневой канализации и грунтов. Здесь проходят теплотрассы, водопровод и кабельные линии. Главная цель — остановить вымывание основания из-под дорог и теплосетей.

На время работ движение будет ограничено. Закрывается проезд по Кирова от перекрёстка с Короленко до поликлиники (Кирова, 27) и по Короленко от перекрёстка до дома № 23. Изменены автобусные маршруты.

Работы планируют завершить до 15 сентября, точные сроки станут известны после вскрытия участка.