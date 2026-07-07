Глазов. Удмуртия. В Глазове приступили к устранению последствий непогоды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Вечером 6 июля в городе прошла гроза, после которой на ряде улиц и в некоторых домах отключилось электричество, а также оказались повалены деревья. Три бригады начали устранять последствия тем же вечером и устранили повреждения линий освещения на большинстве объектов.

Работа продолжается на участке улицы Тани Барамзиной между школой №4 и перекрёстком с улицей Короленко, на участке улицы Драгунова от перекрёстка с Циолковского до Глазовского аграрно-промышленного техникума и на улице Комсомольской в районе домов №30 и №32.

Бригады продолжают обследование повреждений наружного уличного освещения и объезд улиц.