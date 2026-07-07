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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С вечера 6 июля бригады устраняют последствия непогоды в Глазове

08:30, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
С вечера 6 июля бригады устраняют последствия непогоды в Глазове
08:30, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
113
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#непогода\n#последствия
Источник фото: vk.com/konovaloovsn
113
0

В городе повалило деревья.

Глазов. Удмуртия. В Глазове приступили к устранению последствий непогоды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Вечером 6 июля в городе прошла гроза, после которой на ряде улиц и в некоторых домах отключилось электричество, а также оказались повалены деревья. Три бригады начали устранять последствия тем же вечером и устранили повреждения линий освещения на большинстве объектов.

Работа продолжается на участке улицы Тани Барамзиной между школой №4 и перекрёстком с улицей Короленко, на участке улицы Драгунова от перекрёстка с Циолковского до Глазовского аграрно-промышленного техникума и на улице Комсомольской в районе домов №30 и №32.

Бригады продолжают обследование повреждений наружного уличного освещения и объезд улиц. 

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08:30, 07 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
113
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#непогода\n#последствия