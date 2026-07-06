Ижевск. Удмуртия. На участке улицы Промышленной в Ижевске будут убраны дорожные знаки, выделяющие полосу для общественного транспорта. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Согласно документу, демонтажу подлежат знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств», «Конец полосы для маршрутных транспортных средств», а также информационные таблички «Время действия» с указанием режима работы по рабочим дням с 7:00 до 19:00.

Изменения коснутся участка улицы Промышленной от улицы Воровского до улицы Орджоникидзе в обоих направлениях.