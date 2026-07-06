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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На участке улицы Промышленной в Ижевске уберут знаки полосы общественного транспорта

16:18, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На участке улицы Промышленной в Ижевске уберут знаки полосы общественного транспорта
16:18, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Источник фото: Яндекс карты
87
0

Изменения коснутся участка от Воровского до Орджоникидзе в обе стороны.

Ижевск. Удмуртия. На участке улицы Промышленной в Ижевске будут убраны дорожные знаки, выделяющие полосу для общественного транспорта. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Согласно документу, демонтажу подлежат знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств», «Конец полосы для маршрутных транспортных средств», а также информационные таблички «Время действия» с указанием режима работы по рабочим дням с 7:00 до 19:00.

Изменения коснутся участка улицы Промышленной от улицы Воровского до улицы Орджоникидзе в обоих направлениях.

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16:18, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт