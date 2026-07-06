Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отложили ремонт подземного перехода на перекрёстке улиц Максима Горького и Кирова. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Ижевска.

Напомним, что 19 ноября 2025 года глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал, что в 2026 году в городе начнут ремонтировать подземный переход возле Монтажного техникума на улице Кирова. А в 2027 году планируют обновить и оставшиеся переходы.

В июне 2026 года «Сусанин» заметил, что работы в подземном переходе на перекрёстке улиц Максима Горького и Кирова не ведутся.

В администрации города нам пояснили, что сейчас подрядчики капитально ремонтируют два подземных перехода: на улице Удмуртской около УдГУ и на перекрёстке улиц Горького и Советской. На эти объекты потребовалось дополнительное финансирование. Готовы они будут к 1 сентября текущего года.

«В связи с тем, что бюджет на два подземных перехода увеличен, капитальный ремонт третьего подземного перехода, на перекрёстке улиц Горького и Кирова, перенесён на 2027 год. Планируется объявить торги на корректировку проектно-сметной документации и, в дальнейшем, на строительно-монтажные работы сразу после доведения лимитов бюджетных обязательств на 2027 год», — заявили в администрации Ижевска.