Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал главу Ижевска Дмитрия Чистякова сдать основные работы по ремонту улицы Удмуртской на неделю раньше. Об этом два руководителя поговорили в ходе аппаратного совещания в понедельник, 6 июля. На представленном градоначальником плане крайний срок завершения всех работ — 1 сентября 2026 года.

«Первое сентября — категорически эта дата не устраивает. У нас в последние выходные перед Днём знаний — самый большой трафик. Поэтому старайтесь хотя бы дорожное полотно сдать в полном объёме. На неделю старайтесь сдвинуть, чтобы родители с детьми у нас ездили без проблем по магазинам», — сказал Бречалов.

По данным горадминистрации, на данный момент по дорогам: в работе находятся 6 из 11 участков; готовность 13%. Тротуары: в работе — 9 из 12 участков; готовность 37%

Благоустройство вдоль Удмуртской сделано на 15%. Ливневая канализация — 82%.