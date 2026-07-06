Горожанам в преддверии Дня знаний необходимо будет много передвигаться по городу.
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал главу Ижевска Дмитрия Чистякова сдать основные работы по ремонту улицы Удмуртской на неделю раньше. Об этом два руководителя поговорили в ходе аппаратного совещания в понедельник, 6 июля. На представленном градоначальником плане крайний срок завершения всех работ — 1 сентября 2026 года.
«Первое сентября — категорически эта дата не устраивает. У нас в последние выходные перед Днём знаний — самый большой трафик. Поэтому старайтесь хотя бы дорожное полотно сдать в полном объёме. На неделю старайтесь сдвинуть, чтобы родители с детьми у нас ездили без проблем по магазинам», — сказал Бречалов.
По данным горадминистрации, на данный момент по дорогам: в работе находятся 6 из 11 участков; готовность 13%. Тротуары: в работе — 9 из 12 участков; готовность 37%
Благоустройство вдоль Удмуртской сделано на 15%. Ливневая канализация — 82%.
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