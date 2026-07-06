Ижевск. Удмуртия. Автомобильное движение по улице Бородина в Ижевске открыли. Об этом сообщила администрация города в понедельник, 6 июля.

«В связи с погодными условиями были сдвинуты сроки первого этапа ремонта теплосетей на перекрестке улиц М. Горького и Бородина. Сейчас на перекрёстке улиц Горького и Бородина уложен 1 слой асфальта для организации проезда. Окончательное благоустройство будет выполнено после завершения всего комплекса работ на ул. Горького», — говорится в сообщении.

Напомним, на данном перекрёстке в июне начали ремонтировать магистральную теплоцентраль, за которую не брались с момента укладки в 1970-ых годах.