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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Автомобильное движение по улице Бородина открыли в Ижевске

13:50, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Автомобильное движение по улице Бородина открыли в Ижевске
13:50, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Ижевск\n#ремонт труб\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА "Сусанин"
38
0

Перекрёсток с ул. Горького стал доступен для транспорта.

Ижевск. Удмуртия. Автомобильное движение по улице Бородина в Ижевске открыли. Об этом сообщила администрация города в понедельник, 6 июля.

«В связи с погодными условиями были сдвинуты сроки первого этапа ремонта теплосетей на перекрестке улиц М. Горького и Бородина. Сейчас на перекрёстке улиц Горького и Бородина уложен 1 слой асфальта для организации проезда.  Окончательное благоустройство будет выполнено после завершения всего комплекса работ на ул. Горького», — говорится в сообщении.

Напомним, на данном перекрёстке в июне начали ремонтировать магистральную теплоцентраль, за которую не брались с момента укладки в 1970-ых годах. 

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13:50, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Ижевск\n#ремонт труб\n#ремонт дорог