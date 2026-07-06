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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске 14 июля представят эскизный проект благоустройства набережной Дудина

12:26, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске 14 июля представят эскизный проект благоустройства набережной Дудина
12:26, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная
Источник фото: ИА «Сусанин»
78
0

Горожане могут обсудить концепцию участка от монумента «Навеки с Россией» до плотины.

Ижевск. Удмуртия. Центр территориального развития Удмуртии приглашает ижевчан на презентацию эскизного проекта благоустройства набережной городского пруда. Об этом сообщается в посте организации в соцсетях.

Речь идёт об участке от монумента «Навеки с Россией» до плотины. Над концепцией работала компания «Удмуртгипроводхоз», победившая в конкурсе на проектирование территории. Ей предшествовали предпроектные исследования, опросы и семинары, проведённые Центром территориального развития.

Презентация проекта состоится 14 июля в 18:30 в Библиотеке имени Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158). Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. 18+

Напомним, этот отрезок набережной благоустраивался в 2007-2010 годах к 250-летию Ижевска

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12:26, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная