Ижевск. Удмуртия. Центр территориального развития Удмуртии приглашает ижевчан на презентацию эскизного проекта благоустройства набережной городского пруда. Об этом сообщается в посте организации в соцсетях.

Речь идёт об участке от монумента «Навеки с Россией» до плотины. Над концепцией работала компания «Удмуртгипроводхоз», победившая в конкурсе на проектирование территории. Ей предшествовали предпроектные исследования, опросы и семинары, проведённые Центром территориального развития.

Презентация проекта состоится 14 июля в 18:30 в Библиотеке имени Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158). Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. 18+

Напомним, этот отрезок набережной благоустраивался в 2007-2010 годах к 250-летию Ижевска.