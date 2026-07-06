Глазов. Удмуртия. За площадью перед театром «Парафраз» в Глазове может официально закрепиться имя «Театральная». О такой возможности заявили в администрации города.

Отметим, что сейчас это пространство носит лишь неофициальное название. С предложением ввести в топонимику города «Театральную площадь» выступил горожанин Владимир М.

«Не планируется ли название «Театральная площадь» закрепить официально-документально в топонимике Глазова?» — задал вопрос горожанин в группе глазовской администрации.

В муниципалитете поблагодарили автора предложения и обещали обсудить вопрос о присвоении площади официального имени.