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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В ветлечебнице Первомайского района Ижевска заменили электропроводку

09:50, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ветлечебнице Первомайского района Ижевска заменили электропроводку
09:50, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт
Источник фото: КИК "Антей"
84
0

Здание было построено в 1955 году.

Ижевск. Удмуртия. В Первомайской ветеринарной лечебнице Ижевска завершилась замена электропроводки. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Здание, в котором располагается учреждение, было построено в 1955 году. Изначально здесь находились мастерские Удмуртского отделения Художественного фонда. Старые электросети пришли в негодность и создавали риски перегрузок, коротких замыканий и поломки дорогостоящего оборудования.

Подрядчик заменил проводку, установил новые розетки, выключатели и щитки. Обновлённая система рассчитана на стабильную работу рентгеновского оборудования, УЗИ-аппаратов, лабораторных анализаторов и хирургических инструментов.

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09:50, 06 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт