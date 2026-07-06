Здание было построено в 1955 году.
Ижевск. Удмуртия. В Первомайской ветеринарной лечебнице Ижевска завершилась замена электропроводки. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.
Здание, в котором располагается учреждение, было построено в 1955 году. Изначально здесь находились мастерские Удмуртского отделения Художественного фонда. Старые электросети пришли в негодность и создавали риски перегрузок, коротких замыканий и поломки дорогостоящего оборудования.
Подрядчик заменил проводку, установил новые розетки, выключатели и щитки. Обновлённая система рассчитана на стабильную работу рентгеновского оборудования, УЗИ-аппаратов, лабораторных анализаторов и хирургических инструментов.
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