Глазов. Удмуртия. Реставрация двух фасадов завершается в Глазове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

На текущей неделе подрядчик должен завершить ремонт фасадов домов №16 и №18 по улице Советской. Параллельно специалисты начинают работать на следующих объектах, ставят леса и снимают старую штукатурку.

Чтобы придать улице Советской новый вид, здесь также убрали аварийные тополя, а здоровым деревьям провели санитарную обрезку. Работы были проведены над 131 деревом. Рабочим ещё предстоит очистить стволы от поросли и убрать пни, а также в планах провести субботник с местными жителями и малым бизнесом.

Напомним, что в 2026 году в «Культурном квартале» отреставрируют 11 фасадов сталинок. Всего за несколько лет планируется обновить более 40 фасадов.