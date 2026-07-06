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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове завершают реставрацию двух фасадов домов

09:40, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове завершают реставрацию двух фасадов домов
09:40, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#реставрация\n#дома
Источник фото: vk.com/konovaloovsn
43
0

Их приёмку назначили на неделю с 6 по 12 июля.

Глазов. Удмуртия. Реставрация двух фасадов завершается в Глазове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

На текущей неделе подрядчик должен завершить ремонт фасадов домов №16 и №18 по улице Советской. Параллельно специалисты начинают работать на следующих объектах, ставят леса и снимают старую штукатурку.

Чтобы придать улице Советской новый вид, здесь также убрали аварийные тополя, а здоровым деревьям провели санитарную обрезку. Работы были проведены над 131 деревом. Рабочим ещё предстоит очистить стволы от поросли и убрать пни, а также в планах провести субботник с местными жителями и малым бизнесом.

Напомним, что в 2026 году в «Культурном квартале» отреставрируют 11 фасадов сталинок. Всего за несколько лет планируется обновить более 40 фасадов

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09:40, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#реставрация\n#дома