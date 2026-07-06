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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В пруду Можги разрешили купаться

08:30, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В пруду Можги разрешили купаться
08:30, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
119
0
#Можга\n#Удмуртия\n#пляж
Источник фото: скриншот видео Эрика Уразова
119
0

На пляж завезли новый песок с Камы.

Можга. Удмуртия. В Можге отдыхающим разрешили купаться в городском пруду. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.

Вода и почва пляжа прошли контроль. Сюда доставили песок с берегов Камы, а также специалисты провели чистку береговой линии. 

На пляже оборудовали новую площадку для игры в пляжный волейбол и бадминтон, теперь таких площадок три. Планируется, что каждый день также будет работать пункт проката сап-досок.

Спасатели дежурят ежедневно с 10:00 до 22:00. На пляже установлена информационная доска с правилами посещения этого общественного места.

Родителям напоминают, что нельзя оставлять детей одних без присмотра.

Напомним, что пляж Ижевска открыт с 1 июня, но купаться в городском пруду запрещено.  

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08:30, 06 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
119
0
#Можга\n#Удмуртия\n#пляж