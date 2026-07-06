На пляж завезли новый песок с Камы.
Можга. Удмуртия. В Можге отдыхающим разрешили купаться в городском пруду. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.
Вода и почва пляжа прошли контроль. Сюда доставили песок с берегов Камы, а также специалисты провели чистку береговой линии.
На пляже оборудовали новую площадку для игры в пляжный волейбол и бадминтон, теперь таких площадок три. Планируется, что каждый день также будет работать пункт проката сап-досок.
Спасатели дежурят ежедневно с 10:00 до 22:00. На пляже установлена информационная доска с правилами посещения этого общественного места.
Родителям напоминают, что нельзя оставлять детей одних без присмотра.
Напомним, что пляж Ижевска открыт с 1 июня, но купаться в городском пруду запрещено.
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