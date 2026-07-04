Глазов. Удмуртия. Жители Западного посёлка в Глазове поинтересовались, когда восстановят пешеходный мост через реку Сыга в районе дома по ул. Кирова, 122.

«Как сообщают в отделе ГО и ЧС, уровень воды в реке Сыга спал, но течение ещё сильное. Как только течение ослабнет, пешеходный мостик будет восстановлен. Ситуацию мониторят специалисты», — сообщили в администарции города.

Напомним, проливные дожди стали причиной июньского паводка в северной столице Удмуртии.

Отмечается, что вода уже ушла с улиц Западного посёлка, но на участках частных домовладений частично остается. Жителей предупредили, что возможен заход грунтовых вод в подполья и подвалы домов.

Ранее сотрудники городской администрации, спасательных и коммунальных служб провели подомовые обходы домовладений, помогали жителям откачивать воду из подвалов, поднимать мебель. Провели обследование русла реки Сыги и удостоверились, что на нем нет заторов. Уровень воды в реке остаётся на ежедневном контроле.