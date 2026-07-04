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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Восстановить мост через Сыгу в Глазове намерены после спада воды

14:00, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Восстановить мост через Сыгу в Глазове намерены после спада воды
14:00, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Глазов\n#паводок
Источник фото: ИИ
46
0

Пока что течение в реке ещё сильное.

Глазов. Удмуртия. Жители Западного посёлка в Глазове поинтересовались, когда восстановят пешеходный мост через реку Сыга в районе дома по ул. Кирова, 122.

«Как сообщают в отделе ГО и ЧС, уровень воды в реке Сыга спал, но течение ещё сильное. Как только течение ослабнет, пешеходный мостик будет восстановлен. Ситуацию мониторят специалисты», — сообщили в администарции города.

Напомним, проливные дожди стали причиной июньского паводка в северной столице Удмуртии.  

Отмечается, что вода уже ушла с улиц Западного посёлка, но на участках частных домовладений частично остается. Жителей предупредили, что возможен заход грунтовых вод в подполья и подвалы домов.

Ранее сотрудники городской администрации, спасательных и коммунальных служб провели подомовые обходы домовладений, помогали жителям откачивать воду из подвалов, поднимать мебель. Провели обследование русла реки Сыги и удостоверились, что на нем нет заторов. Уровень воды в реке остаётся на ежедневном контроле.

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14:00, 04 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Глазов\n#паводок