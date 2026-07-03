Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Пять гостевых домиков на воде демонтируют на базе отдыха «Эко Порт» в Ижевске

17:35, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Пять гостевых домиков на воде демонтируют на базе отдыха «Эко Порт» в Ижевске
17:35, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура
Источник фото: ИА «Сусанин»
71
0

Они построены незаконно.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске базу отдыха обязали демонтировать незаконно построенные на воде домики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее в ходе проверки прокуратура обнаружила нарушения на базе отдыха «Эко Порт». Выяснилось, что на территории базы в акватории ижевского пруда незаконно построены пять гостевых домов, а в береговой полосе водохранилища — объекты инфраструктуры, в том числе кафе.

В результате природоохранный прокурор обратился в суд с требованием демонтировать данные объекты. Судья удовлетворил иск в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение этого решения. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:35, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура