Ижевск. Удмуртия. В Ижевске базу отдыха обязали демонтировать незаконно построенные на воде домики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее в ходе проверки прокуратура обнаружила нарушения на базе отдыха «Эко Порт». Выяснилось, что на территории базы в акватории ижевского пруда незаконно построены пять гостевых домов, а в береговой полосе водохранилища — объекты инфраструктуры, в том числе кафе.

В результате природоохранный прокурор обратился в суд с требованием демонтировать данные объекты. Судья удовлетворил иск в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение этого решения.