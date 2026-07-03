Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали капитально ремонтировать школу №12 в Ленинском районе города.

Учебное учреждение построили в 1961 году, и в 2026 году школе исполняется 65 лет. За это время здание капитально не ремонтировали. В школе каждый год проводили косметический ремонт, но инженерные коммуникации уже нуждались в замене.

«Все коммуникации, которые проложены в подвальном помещении, просто пришли в негодность и требуют обязательной замены, для того чтобы школа нормально функционировала», — пояснила директор МБОУ «СОШ №12» Оксана Вятчанина.

Проект обновления школы вошёл в нацпроект «Молодёжь и дети», и в 2026 году после завершения учебного года и проведения экзаменов ремонт стартовал. Подрядчик ООО «ДомМастер» уже начал демонтаж.

Масштабные работы ещё впереди, но по итогу все кабинеты и коридоры будут полностью обновлены, а также там появится новая мебель и оборудование. Помимо этого изменится и территория вокруг школы: рабочие скорректируют ландшафт, уложат новый асфальт и обновят спортплощадку.

«Современный капитальный ремонт школ — это полное обновление учебного заведения. Дети, когда вернутся в отремонтированную школу, попадут в другое пространство. Обновят не только стены, окна, крыши, но и мебель, оборудование, столовую. По сути — это будет новое здание школы», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Чтобы комплексно подойти к ремонту, глава города обсудил с депутатами Госсовета и Гордумы возможность ремонта тротуара, ведущего к школе №12.

Капремонт школы займёт один год, и на это время 980 детей будут распределены в другие образовательные заведения. Среднее и старшее звено перейдёт на обучение в школу №10, а начальная школа будет заниматься в детском саду №116.

Согласно контракту, ремонт должен завершиться до 25 августа 2027 года, чтобы 1 сентября дети вернулись в обновлённое здание. Но у подрядчика стоит задача сдать объект раньше срока, чтобы школу успели подготовить к новому учебному году.

Отметим, что изначально, в 2026 году в рамках нацпроекта, помимо школы №12, капремонт должны были начать гимназии №6, но список школ получилось расширить.

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин отметил, что в текущем году получилось расширить перечень школ, которые отремонтируют по нацпроекту. Помимо школы №12 и гимназии №6, капремонт стартует в школах №52 и №56

Все четыре образовательных учреждения должны отремонтировать к 1 сентября 2027 года.