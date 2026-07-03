Ижевск. Удмуртия. Депутат Государственной Думы от Удмуртии Андрей Исаев посетил площадку благоустройства Берёзовой рощи в Ижевске, чтобы оценить темпы и качество работ. Вместе с главой города Дмитрием Чистяковым он осмотрел строящиеся объекты и обсудил перспективы завершения проекта. На месте побывал корреспондент «Сусанина».

Как сообщил Чистяков, на данный момент задержек в работе нет, подрядчик полностью справляется с поставленными задачами. Объект должен быть полностью готов в ноябре 2026 года. Но уже к началу осени планируется открыть восточную часть и центральную аллею парка, чтобы обеспечить проход учащихся к школам, а в ноябре сдадут западную часть Берёзовой рощи. Полностью оценить преображение парка горожане смогут весной следующего года, когда высаженные деревья и тюльпановые поля зацветут.

«Сейчас идёт большая высадка деревьев, проводится таксация. Нам часто делают замечания по этому поводу, но деревьев будет значительно больше, чем мы убираем. Это важно, потому что деревья очень старые — парк вообще с богатой историей. Мы убираем ровно лишь то, что уже является аварийным. Взамен высаживаем новые деревья, которые уже очень скоро зацветут. И весной следующего года можно будет увидеть всю эту красоту», — отметил Дмитрий Чистяков.

Напомним, что Берёзовая роща была выбрана жителями в 2022 году большинством голосов и включена в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды. Активная фаза строительства началась в 2024 году. Финансирование проекта не ограничивается федеральным бюджетом — значительные средства вложила республика, привлечены средства инвестора. По словам Андрея Исаева, общий объём инвестиций в проект приближается к миллиарду рублей. Он подчеркнул, что Ижевску открыты все возможности для участия в новых проектах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Мы надеемся, что здесь появится одно из лучших — может быть, не только в Приволжском федеральном округе, но и вообще в стране — пространств для комфортного отдыха. Здесь будут зоны на любой вкус: хорошее спортивное ядро, стадионы, спортивные площадки, роскошная детская площадка, зона отдыха для детей, тихие площадки, где горожане смогут подышать свежим воздухом и собраться с мыслями, а также лекторий для обсуждения различных вопросов», — подчеркнул Андрей Исаев.

Планируется, что вход в парк со стороны улицы Авангардной будет смещён восточнее, а ограждение установят только со стороны гаражей. Скульптура козы, ставшая неофициальным символом Берёзовой рощи, после завершения работ вернётся на прежнее место в обновлённом виде.