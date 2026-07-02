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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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По периметру «Сквера Победы» в Ижевске высадили 26 берёз

17:50, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
По периметру «Сквера Победы» в Ижевске высадили 26 берёз
17:50, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#Сквер Победы
Источник фото: администрация Ижевска
43
0

Деревья посадили по проекту «Зелёный код».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в «Сквере Победы» посадили 26 молодых берёз. Об этом сообщает администрация города.

Деревья высадили по периметру всего сквера в рамках проекта «Зелёный код».

Согласно данному проекту, в городе постепенно меняют аварийные деревья на новые. В 2026 году новые деревья посадили у лицея №22, на территории спортивной школы «Зенит», у центра «Граница» и в других местах.

Напомним, что ранее глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что в городе намерены высаживать не менее 2 тыс. новых деревьев в год. К осени на улице Удмуртской появятся 430 новых деревьев

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17:50, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#Сквер Победы