Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в «Сквере Победы» посадили 26 молодых берёз. Об этом сообщает администрация города.

Деревья высадили по периметру всего сквера в рамках проекта «Зелёный код».

Согласно данному проекту, в городе постепенно меняют аварийные деревья на новые. В 2026 году новые деревья посадили у лицея №22, на территории спортивной школы «Зенит», у центра «Граница» и в других местах.

Напомним, что ранее глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что в городе намерены высаживать не менее 2 тыс. новых деревьев в год. К осени на улице Удмуртской появятся 430 новых деревьев.