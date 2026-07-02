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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Пижоны» покидают Ижевск

17:10, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
«Пижоны» покидают Ижевск
17:10, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Ижевск\n#общепит
Источник фото: Welcome Group
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Ресторан с видом на крыше высотки объявил о своём закрытии.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский ресторан «Пижоны» объявил о своём закрытии. 18 июля станет последним рабочим днём заведения общепита.

Как сообщил «Сусанину» ижевский ресторатор Максим Коновалов: «Сейчас не время для таких проектов. Слишком узка подобная аудитория в нашем городе. В моде сытность и доступные цены».

Напомним, ранее предприниматель рассказал, что общий кризис ударил и по другой аудитории, из-за чего пришлось закрыть корейское кафе; открыв на его месте китайское.  

Также напомним, что «Пижоны» пришли на смену «Пентхаусу» около полутора лет назад. Создатели выбрали название для нового ресторана, считая, что «оно определяет лёгкое отношение к жизни, а лёгкая степень пижонства присуща каждому хорошему, красивому человеку».

 

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17:10, 02 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Ижевск\n#общепит