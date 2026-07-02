Ижевск. Удмуртия. Ижевский ресторан «Пижоны» объявил о своём закрытии. 18 июля станет последним рабочим днём заведения общепита.

Как сообщил «Сусанину» ижевский ресторатор Максим Коновалов: «Сейчас не время для таких проектов. Слишком узка подобная аудитория в нашем городе. В моде сытность и доступные цены».

Напомним, ранее предприниматель рассказал, что общий кризис ударил и по другой аудитории, из-за чего пришлось закрыть корейское кафе; открыв на его месте китайское.

Также напомним, что «Пижоны» пришли на смену «Пентхаусу» около полутора лет назад. Создатели выбрали название для нового ресторана, считая, что «оно определяет лёгкое отношение к жизни, а лёгкая степень пижонства присуща каждому хорошему, красивому человеку».