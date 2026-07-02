Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ремонт улицы Свободы стартует 6 июля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Геннадий Таранов.

В текущем году планируется обновить участок улицы Свободы от Бородина до Красногеройской. 5 июля подрядчик начнёт устанавливать там дорожные знаки, запрещающие проезд. А 6 июля сюда заедет техника и начнётся фрезеровка старого покрытия.

За месяц дорожники укрепят основание дороги, уложат два слоя асфальтобетона, поднимут колодцы, установят бортовые камни и приведут в порядок тротуар у детского сада № 9.

Проезд по ремонтируемому участку будет запрещён до 23:00 31 июля.