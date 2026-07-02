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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Участок улицы Свободы в Ижевске начнут ремонтировать 6 июля

10:20, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Участок улицы Свободы в Ижевске начнут ремонтировать 6 июля
10:20, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: Геннадий Таранов
36
0

В выходные на месте установят дорожные знаки, запрещающие проезд.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ремонт улицы Свободы стартует 6 июля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Геннадий Таранов.

В текущем году планируется обновить участок улицы Свободы от Бородина до Красногеройской. 5 июля подрядчик начнёт устанавливать там дорожные знаки, запрещающие проезд. А 6 июля сюда заедет техника и начнётся фрезеровка старого покрытия.

За месяц дорожники укрепят основание дороги, уложат два слоя асфальтобетона, поднимут колодцы, установят бортовые камни и приведут в порядок тротуар у детского сада № 9. 

Проезд по ремонтируемому участку будет запрещён до 23:00 31 июля.  

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10:20, 02 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог