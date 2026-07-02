Ижевск. Удмуртия. С 1 июля в Ижевске резко выросла стоимость проездных на общественный транспорт.Об этом сообщает ИжГЭТ со ссылкой на приказ Министерства стоительтсва ЖКХ и энергетики Удмуртии.

Теперь по регулируемым тарифам для граждан по билетам (электронным билетам) длительного пользования (проездным билетам) одна поездка обойдётся в 39 рублей. Количество же самих поездок также уменьшится.

На один вид транспорта проездной теперь стоит 2 340 руб. за 60 поездок. Раньше можно было совершить 90 поездок 1 832 руб. Тариф повысился на 27,7%.

На два вида транспорта билет стоит теперь 3 510 руб за 90 поездок. Раньше можно было прокатиться 110 раз за 2 642 руб. Рост составил 32,9%.

На три вида транспорта — 4 680 руб. за 120 поездок. Раньше 130 раз можно было проехать за 3 503 руб. Рост составил 33,6%.

Для школьных и студенческих тарифов на билеты длительного пользования (проездные билеты) изменений стоимости с 1 июля не произошло.

Как пополнить транспортную карту «Стриж», рассказывается на специальном портале.

Напомним, повышать тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Удмуртии не будут. Всё подорожает лишь с 1 октября, после выборов в Госдуму.