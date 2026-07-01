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Вандалы сломали стенды на уличной выставке в Глазове

14:50, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Вандалы сломали стенды на уличной выставке в Глазове
14:50, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#выставка\n#вандализм
Источник фото: Глазовский краеведческий музей
72
0

На ней рассказывалось о женщинах, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Глазов. Удмуртия. В Глазове неизвестные испортили уличную выставку, посвящённую Великой Отечественной войне (0+). Об этом сообщает Глазовский краеведческий музей.

В марте 2025 года в сквере «Место мудрости» на улице Кирова в Глазове в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открылась выставка «Прекрасный полк» (0+). На стендах можно было увидеть портреты и истории советских женщин, принимавших участие в боях.

В ночь на 30 июня 2026 года вандалы сломали все планшеты и афиши выставки. Сотрудники Глазовского краеведческого музея уже убрали сломанные стенды.

«Этот уютный уголок, где можно отдохнуть от городской суеты, мы стараемся делать интересным и комфортным для гостей. Тяжело осознавать, что плоды нашего труда исчезли из‑за чьей‑то бессмысленной агрессии», — заявили сотрудники музея.

Они просят горожан сообщить, если кто-то знает что-либо о произошедшем. 

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14:50, 01 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#выставка\n#вандализм